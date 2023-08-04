Главная » Новости

TechCrunch: немецкие хакеры взломали Tesla и получили доступ к платным функциям

Автор На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

Команда исследователей из Берлинского технического университета обнаружила уязвимость в системе электромобилей Tesla, которая позволяет активировать заблокированные производителем платные функции. Согласно сообщению от TechCrunch, ученые успешно активировали подогрев задних сидений, за который Tesla обычно требует оплату в размере 300 долларов. Однако для осуществления данной операции необходим физический доступ к автомобилю, что делает удаленную разблокировку невозможной.

TechCrunch: немецкие хакеры взломали Tesla и получили доступ к платным функциям

Ученые утверждают, что в будущем они смогут проникнуть в функцию полного автопилота, даже если она недоступна в конкретном регионе. Однако для этого потребуется больше времени и ресурсов.

В процессе разблокировки платных функций исследователи использовали скачок напряжения для взлома процессора AMD, который управляет развлекательной системой автомобиля. Это позволило им получить ключ шифрования, который связывает электрокар с сетью Tesla, а также доступ к личным данным владельца, таким как журнал вызовов, история перемещений, пароли Wi-Fi и токены сеансов из электронной почты.

Эксперты предполагают, что для устранения уязвимости Tesla должна будет заменить аппаратное обеспечение в автомобилях, что может позволить пользователям использовать данную уязвимость на уже существующих электрокарах. Однако следует отметить, что такие действия могут быть рассмотрены компанией как нарушение правил использования и повлечь соответствующие последствия.

Исследователи планируют представить результаты своей работы на конференции по кибербезопасности Black Hat, которая пройдет в середине августа в Лас-Вегасе.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.