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TechCrunch: Илон Маск забрал у компании OpenAI доменное имя ai.com

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Сайт с веб-интерфейсом чат-бота ChatGPT, который ранее открывался по адресу ai.com, теперь перенаправляет на веб-сайт конкурирующей компании xAI, запущенной Илоном Маском. В феврале было замечено, что переход на ai.com вел к интерфейсу ChatGPT, предположительно после покупки доменного имени ai.com компанией OpenAI. Однако теперь домен ai.com принадлежит Илону Маску и его стартапу xAI.

TechCrunch: Илон Маск забрал у компании OpenAI доменное имя ai.com

Стартап xAI занимается разработкой технологий искусственного интеллекта и имеет амбициозную цель — «разобраться в истинной природе Вселенной». На данный момент xAI не проявил себя значимыми достижениями в данной области.

Двухбуквенные доменные имена в зоне .com являются редкостью и стоят дорого, особенно если они имеют особое значение, как в случае с ai.com. Прошлогодний пример продажи доменного имени it.com за $3,8 млн свидетельствует о том, что ai.com вероятно тоже стоил значительную сумму, учитывая востребованность технологий искусственного интеллекта.

Кто именно является текущим владельцем доменного имени ai.com остается неизвестным, так как ни OpenAI, ни Илон Маск не предоставили комментариев по этому вопросу.

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