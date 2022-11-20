Team Vitality запускает приложение для фанатов совместно с Tezos

Французская киберспортивная организация Team Vitality запустила мобильное приложение для IOS и Android под названием V.Hive в рамках существующего партнерства с компанией Tezos. Следить за котировками на будущие игры Team Vitality можно в букмекерской конторе Олимпбет, отзывы реальных людей о компании можно найти на сайте «Рейтинг Букмекеров».

Приложение предоставит фанатам Vitality уникальные награды и послужит для просвещения пользователей о Web3.

Tezos — это блокчейн-компания, которая установила партнерские отношения с несколькими крупными игроками из мира киберспорта, включая Misfits Gaming Group и McLaren Racing.

Приложение позволяет болельщикам Vitality зарабатывать награды, взаимодействуя и поддерживая команду в социальных сетях и лично. Эти награды включают специальную атрибутику, доступ к мероприятиям и общение с игроками Team Vitality. Пользователи могут создавать цифровые аватары в приложении.

Само приложение разрабатывалось с момента подписания соглашения о сотрудничестве между двумя брендами в январе. По словам Vitality, запуск приложения проходил поэтапно: первый этап начался в июле с запуска V.Hive Pass, а второй этап начался в октябре и завершился запуском продукта.

Помимо вознаграждения за поддержку команды, Vitality и Tezos утверждают, что приложение V.Hive преследует и образовательные цели, знакомя пользователей с технологиями Web3 и блокчейн.