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Team Flash и Gen.G запускают школьный лагерь по киберспорту в Юго-Восточной Азии

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Азиатская киберспортивная организация Team Flash в сотрудничестве с подразделением Gen.G Global Academy (GGA) запустила школьную программу в Юго-Восточной Азии. Любителям виртуальных игр рекомендуется попробовать свои силы в Виваробет, на сайте «Рейтинг Казино» есть подробная информация о том, как получить бонус за регистрацию.

Программа будет проходить в XCL World Academy и предоставит студентам возможность развить ключевые навыки в индустрии, а также опыт создания и управления контентом.

Team Flash – одна из самых заметных киберспортивных организаций в Юго-Восточной Азии. Базирующаяся во Вьетнаме и Сингапуре, компания в настоящее время представляет команды в ряде игр в регионе, включая Free Fire, Arena of Valor, Mobile Legends: Bang Bang, League of Legends и FIFA.

Предстоящий лагерь станет возможным благодаря партнерству с XCL World Academy, киберспортивной и игровой площадкой, которая предоставит компьютеры и гоночные симуляторы для студентов во время лагеря.

Участники лагеря, ориентированного на студентов, заинтересованных в изучении долгосрочных возможностей в игровой индустрии, примут участие в ряде мероприятий, охватывающих профессиональную игру, разработку игр, создание контента, а также бизнес-стратегию и управление.

Эксперты из Gen.G проведут занятия по темам киберспорта и помогут студентам понять индустрию через практический опыт.

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