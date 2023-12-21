TCL запустила в России новые телевизоры серии TCL C755

Компания TCL представила новый телевизор C755 с использованием передовых технологий.

Он доступен в трех размерах экрана и обладает функцией локального затемнения, которая позволяет достичь высокой контрастности и глубокого черного цвета.

Телевизор также использует технологию квантовых точек, что позволяет отображать более 1 млрд оттенков цветов и до 96% цветового охвата.

Он оснащен процессором AiPQ 3.0 с искусственным интеллектом, который обеспечивает высокое качество изображения и поддержку множества технологий HDR.

Телевизор также имеет функцию переменной частоты обновления, что позволяет достичь плавности и высокой частоты обновления экрана.

Для геймеров предусмотрена частота обновления 144 Гц, а для любителей спорта — 240 Гц. Телевизор также обладает мощной аудиосистемой ONKYO и аудиотехнологией Dolby Atmos для улучшения звука.

Источник: cnews.ru.