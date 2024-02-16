TCL запустила собственные умные очки с Micro OLED 120 Гц дисплеем за $399

Основной особенностью Nxtwear S Plus является прозрачный дисплей, который может быть подключен через USB-C к различным устройствам, включая смартфоны, игровые консоли и другие совместимые устройства.

Это позволяет пользователям наслаждаться дополненной реальностью и взаимодействовать с разнообразным контентом.

Компания TCL выпустила новые AR-очки под названием Nxtwear S Plus, которые обещают улучшенные возможности и функциональность.

Экран Micro OLED от Sony, используемый в новых очках, обеспечивает разрешение FullHD и охват 108% цветового пространства. Яркость экрана достигает 600 нитов, а частота обновления составляет 120 Гц, что гарантирует плавное и качественное отображение.

Вес Nxtwear S Plus составляет всего 87 грамм, а пользователи смогут наслаждаться контентом с разрешением 1920 x 1080 на экране размером 215 дюймов на расстоянии до 6 метров от себя.

AR-очки Nxtwear S Plus от TCL предлагают уникальное и захватывающее взаимодействие с дополненной реальностью. Эти очки станут незаменимым аксессуаром для тех, кто хочет погрузиться в мир AR-технологий и наслаждаться новыми видами контента.

Эти очки являются последней версией модели Nxtwear S и доступны по цене $399.