TCL запустила продажи новых телевизоров TCL Q10H с пиковой яркостью 3000 кд/м2

TCL начала продажи флагманских телевизоров TCL Q10H с рекордной пиковой яркостью 3000 кд/м2 и локальной подсветкой с 2304 зонами.

В Китае стали доступны для покупки Mini-LED телевизоры TCL Q10H с экранами диагональю 65, 75 и 85 дюймов. Их предлагают по цене 1155, 1600 и 2170 долларов соответственно.

Все версии TCL Q10H получили 4К экраны с максимальной яркостью 3000 кд/м2 и локальной подсветкой на 2304 зоны. Для сравнения прошлое поколение флагманских телевизоров от TCL имело 672 зоны подсветки.

Панели получили технологии Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG, а также 98 процентов охвата цветовой гаммы DCI-P3. Также дисплеи могут работать на частоте 144 Гц, а за счет порта HDMI 2.1 они станут идеальными партнерами для современных консолей.

Серия TCL Q10H получила 2.1-канальную звуковую систему с сабвуфером мощностью 20 Вт. Для подключения доступны четыре порта HDMI 2.1, разъёмы USB 3.0 и беспроводной модуль Wi-Fi 6. В основе новинок лежит процессор Lingyao M2 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.