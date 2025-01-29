Главная » Новости

TCL выпустила в КНР смартфон P10 Color Ink Eye Protection с технологией защиты глаз

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания TCL представила новый смартфон P10 Color Ink Eye Protection, который теперь доступен в Китае по цене 1998 юаней (26 700 руб.).

TCL выпустила в КНР смартфон P10 Color Ink Eye Protection с технологией защиты глаз

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым экраном NXTPAPER с разрешением 1080 × 2460 и частотой обновления 120 Гц. Эта технология обеспечивает комфортное чтение, минимизируя блики и фильтруя более 50% вредного синего света, что помогает снизить нагрузку на глаза.

Внутри устройства установлен процессор Dimensity 6000, а также доступно 12 ГБ оперативной памяти с вариантами встроенной памяти на 256 или 512 ГБ.

TCL выпустила в КНР смартфон P10 Color Ink Eye Protection с технологией защиты глаз

Смартфон имеет тройную заднюю камеру с основной на 108 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп.

Среди особенностей — боковая кнопка NXTPAPER для активации режима суперчтения. Устройство обладает аккумулятором на 5010 мАч и поддерживает AI-помощника для различных функций, включая защиту глаз и голосовые заметки. TCL P10 имеет компактный и элегантный дизайн с размерами 167,6 x 75,5 x 7,99 мм и весом 196 г.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.