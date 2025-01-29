TCL выпустила в КНР смартфон P10 Color Ink Eye Protection с технологией защиты глаз

Компания TCL представила новый смартфон P10 Color Ink Eye Protection, который теперь доступен в Китае по цене 1998 юаней (26 700 руб.).

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым экраном NXTPAPER с разрешением 1080 × 2460 и частотой обновления 120 Гц. Эта технология обеспечивает комфортное чтение, минимизируя блики и фильтруя более 50% вредного синего света, что помогает снизить нагрузку на глаза.

Внутри устройства установлен процессор Dimensity 6000, а также доступно 12 ГБ оперативной памяти с вариантами встроенной памяти на 256 или 512 ГБ.

Смартфон имеет тройную заднюю камеру с основной на 108 Мп, сверхширокоугольным объективом на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп.

Среди особенностей — боковая кнопка NXTPAPER для активации режима суперчтения. Устройство обладает аккумулятором на 5010 мАч и поддерживает AI-помощника для различных функций, включая защиту глаз и голосовые заметки. TCL P10 имеет компактный и элегантный дизайн с размерами 167,6 x 75,5 x 7,99 мм и весом 196 г.