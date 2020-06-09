TCL выпустила телевизоры за 129 и 200 долларов

Новые модели относятся к начальному уровню, но в них есть все самое необходимое для просмотра континента из интернета.

Компания TCL представила два бюджетных телевизора — модели с диагональю 32 и 40-дюймов. Их будут предлагать за 129 и 200 долларов соответственно.

В 32-дюймовой модели установили матрицу с разрешением 1280х720 пикселей, всего два HDMI порта, Bluetooth, разъем Ethernet, один порт USB 2.0 и Wi-Fi.

Суммарная мощность акустической системы в телевизоре составляет 10 Вт, причем в таком недорогом телевизоре добавили поддержку объёмного звучания Dolby Digital.

Вторая модель уже оснащена 40-дюймовым экраном с разрешением 1920х1080 точек. Набор портов и беспроводных модулей в ней такой же, как и в 32-дюймовой версии.

При этом мощность динамиков увеличена до 16 Вт, а также добавлена технология Dolby Digital Plus.

Работает телевизор под управлением Android TV. В комплекте с моделями поставляется удобный пульт со встроенным микрофоном и кнопками быстрого запуска голосового помощника Google Assistant, а также сервисов Netflix и YouTube.