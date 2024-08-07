TCL выпустила смарт-телевизоры NXTFrame в виде картины толщиной всего 3 мм от $1500

Компания TCL анонсировала свой новый телевизор NXTFrame TV, который станет конкурентом популярной модели Samsung The Frame TV. NXTFrame будет доступен в четырех размерах: 55, 65, 75 и 85 дюймов, с ценами от 1500 долларов.

Телевизор отличается тонким корпусом толщиной всего 3 мм и стильным дизайном с белой рамкой и магнитной рамкой цвета светлого дерева. Он плотно крепится к стене, создавая элегантный вид. Экран с матовой поверхностью и антибликовым покрытием предлагает функции искусственного интеллекта и режим фотогалереи.

Разрешение 4K Ultra HD, дисплей QLED Pro с частотой обновления 120/144 Гц, а также поддержка HDR Ultra и Dolby Vision IQ делают NXTFrame привлекательным для кинофилов и геймеров. Процессор TCL AIPQ PRO улучшает цвет и контрастность, а поддержка Dolby Atmos обеспечивает качественный звук.

Модель NXTFrame Pro предлагает улучшенный звук от Bang & Olufsen и беспроводную звуковую панель. Цены на NXTFrame начинаются от 1500 до 4000 долларов в зависимости от размера, а Pro версии — от 2000 до 5000 долларов.

Модели 55 и 65 дюймов уже доступны для заказа, остальные версии, в том числе и Pro станут доступны для покупки в сентябре.