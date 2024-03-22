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TCL выпустила 75-дюймовый 4K-телевизор стоимостью всего 48,6 тыс. рублей

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Компания TCL выпустила новую серию телевизоров V8H Pro 2024, которые уже доступны для приобретения в Китае.

TCL выпустила 75-дюймовый 4K-телевизор стоимостью всего 48,6 тыс. рублей

В линейке представлены три модели с различными размерами экранов: 55, 65 и 75 дюймов.

Все три модели оснащены 4K-панелями с обновлением изображения на частоте 120 Гц и поддержкой технологий MEMC и VRR. Они также обеспечивают охват цветового пространства BT.709 на уровне 130%.

Аппаратная платформа телевизоров основана на 12-нанометровом чипе T2 с пятью ядрами Arm Cortex-A55, работающими на частоте 1,9 ГГц, и графическим процессором Arm Mali-G57 MC1. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, а встроенной памяти — 64 ГБ.

TCL выпустила 75-дюймовый 4K-телевизор стоимостью всего 48,6 тыс. рублей

Помимо всего прочего TCL V8H Pro 2024 оснащены двумя портами HDMI 2.1, портами USB-A 3.0 и USB-A 2.0, а также портом RJ-45 для подключения к проводной сети. Эти разъемы позволяют легко подключать различные устройства к телевизору.

Ну и самое интересное это цены. 75-дюймовая модель телевизора получила ценник в 525 долларов, а это 48,6 тыс. рублей по актуальному на момент написания новости курсу.

55-дюймовый телевизор обойдется в 290 долларов или 26,8 тыс. рублей.

 

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