TCL в КНР предложила 43-дюймовый смарт-телевизор дешевле 12 тыс. рублей

Thunderbird Sparrow 5 SE, новый бюджетный смарт-телевизор серии FFALCON от TCL, предлагает ряд ключевых характеристик. Он имеет 43-дюймовый дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей и использует VA-панель с частотой обновления 60 Гц.

Поддержка HDR10 улучшает контрастность и точность цветопередачи, обеспечивая лучшее качество просмотра.

Телевизор оснащен четырехъядерным процессором A53, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает плавную работу приложений. Он также обладает функцией быстрой загрузки, запускающейся всего за 2 секунды, и поддерживает одновременную загрузку с телеприставкой для удобства пользователей.

Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления, включающего три настраиваемые кнопки и две специальные горячие клавиши для популярных приложений потоковой передачи видео, что облегчает доступ к любимым приложениям.

Телевизор оснащен полнодиапазонными мощными динамиками для качественного звука и встроенным изогнутым полноэкранным дисплеем, обеспечивающим более высокое соотношение экрана к корпусу и большую площадь просмотра.

Операционная система телевизора — Android 13, поддерживающая различные интеллектуальные функции, включая беспроводное зеркальное отображение экрана через Wi-Fi (2,4 ГГц), взаимодействие с несколькими экранами и доступ к множеству приложений и онлайн-контенту.

Телевизор сертифицирован TÜV Rheinland за низкий уровень синего освещения и отсутствие мерцания, что делает его пригодным для продолжительного просмотра без усталости глаз.

В отношении подключений, Thunderbird Sparrow 5 SE имеет два порта HDMI 2.0, один порт Ethernet, один порт USB-A 2.0 и порт AV-входа, что обеспечивает разнообразные варианты подключения к мультимедийным устройствам и Интернету.

Что касается стоимости, то она составляет 889 юаней или 11 200 рублей.