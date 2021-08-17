TCL Technology поставит Samsung OLED-панели для смартфонов

В прошлом году Samsung продал свою линию по производству ЖК-дисплеев в Сучжоу компании TCL Technology, а южнокорейский гигант также приобрел стек в китайской компании. Теперь, похоже, обе компании выводят свои отношения на новый уровень.

Согласно отчетам, TCL теперь будет поставлять OLED-панели для смартфонов Samsung Electronics. Это удивительно, учитывая, что Samsung до сих пор полагалась на собственную дочернюю компанию для нужд дисплейных панелей.

Впервые об этом сообщила компания DigiTimes, а позже она была подтверждена другим отчетом China Securities Journal, в котором утверждается, что «TCL China Star будет поставлять OLED-панели для смартфонов Samsung Electronics».

Это не первый раз, когда TCL будет поставщиком для Samsung, но это первый раз, когда TCL поставляет Samsung OLED-панели для своих смартфонов. TCL также обеспечивает более 15 процентов требований Samsung к ЖК-панелям для Smart TV, а южнокорейский гигант является его вторым по величине заказчиком.

Источник — Astera.