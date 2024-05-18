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TCL сделала первый в мире прототип монитора с экраном 1000 Гц

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TCL продемонстрировала монитор с экраном, поддерживающим частоту обновления 1000 Гц.

TCL сделала первый в мире прототип монитора с экраном 1000 Гц

Большая частота обновления экрана позволяет достичь более плавного и реалистичного отображения движущихся объектов на экране, что может быть особенно полезно для игр с быстрым действием.

Представленный монитор является прототипом, и его конкретные характеристики пока не разглашаются. Однако компания TCL считает его будущим в игровой индустрии, что может намекать на планы выпуска подобных мониторов в ближайшем будущем.

Важно отметить, что для полноценного использования высокой частоты обновления экрана требуется соответствующее «железо» и поддержка со стороны игр.

Некоторые современные игры и компоненты уже поддерживают частоты обновления 1000 Гц и выше, но это зависит от конкретных моделей и настроек.

Точная стоимость будущих мониторов с экранами 1000 Гц от TCL пока неизвестна.

Однако, как правило, новейшие технологии обычно имеют более высокую цену при первом появлении на рынке.

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