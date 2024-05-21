TCL продемонстрировала прототип складного смартфона-гармошки

Компания TCL сделала и показала прототип складного смартфона с уникальным дизайном, который можно сложить дважды. Это отличает его от других складных устройств на рынке.

Прототип TCL оснащен двумя шарнирами и гибким экраном, который имеет диагональ 7,85 дюйма в разложенном состоянии.

Это позволяет использовать смартфон как в полностью развернутом виде, так и в сложенном состоянии в формате G- или Z-образной гармошки. Прототип также имеет встроенный 3D-датчик под экраном для распознавания лица.

Складной экран прототипа обладает плотностью пикселей 420 ppi, переменной частотой обновления от 1 до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента, а также низким энергопотреблением и долгим сроком службы.