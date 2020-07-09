Новые модели смартфонов оснастили модулем NFC, а также емкими аккумуляторами.

TCL представила в РФ бюджетные смартфоны TCL 10 Plus и 10 SE, где первый обойдется дороже, а второй будет немного дешевле.

Оба устройства отличаются по характеристикам. Так, вариант TCL 10 Plus получил процессор Snapdragon 665, который дополнят до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Экран модели имеет диагональ 6,47 дюйма, а его разрешение составляет Full HD+. Еще заявлено, что дисплей получит технологию NxtVision, которая улучшает качество картинки.

Такую же технологию предложат и в 10 SE. Еще в старшей модели предложат аккумулятор на 4 500 мАч и основную камеру с модулями на 48, 8, 2 и 2 Мп.

Что касается смартфона TCL 10 SE, то его диагональ экрана составляет 6,52 дюйма и разрешение HD. Основой стал процессор MediaTek Helio P22, оперативной памяти будет 4 ГБ, а постоянной 128 ГБ.

Батарея в этой модели меньше и ее емкость составляет 4 000 мАч. В основной камере предложат только три модуля, а главный получил разрешение 48 Мп.