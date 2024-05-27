TCL представила серию телевизоров P755 Pro с 4K QLED экранами для РФ

Новая линейка умных телевизоров TCL V6B стала доступна для покупки на российском рынке. Эти телевизоры обладают рядом уникальных особенностей, которые делают их привлекательными для потребителей.

Одной из главных особенностей является разрешение экрана 4K, которое обеспечивает четкое и детализированное изображение.

TCL V6B также поддерживает HDR, что позволяет воспроизводить контент с более широким динамическим диапазоном и богатыми цветами. Это создает более реалистичное и захватывающее визуальное восприятие. Кроме того, в телевизоре реализована фирменная технология динамического улучшения цвета, которая оптимизирует яркость и делает цвета более яркими и насыщенными.

Для обеспечения качественного звука TCL V6B оснащен технологией объемного звучания Dolby Audio. Это позволяет создавать более реалистичное и погружающее звуковое пространство, что особенно важно при просмотре фильмов, сериалов и игр.

Операционная система Google TV, специально оптимизированная для телевизоров TCL V6B, предлагает широкий спектр возможностей.

Она поддерживает популярные стриминговые сервисы, позволяет устанавливать приложения и игры, а также осуществлять трансляцию с мобильных устройств и управление голосом. Встроенный виртуальный помощник готов ответить на любые вопросы пользователей.

Телевизор TCL V6B представлен в пяти различных размерах экрана: 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Это позволяет выбрать оптимальный размер в зависимости от предпочтений и особенностей помещения.