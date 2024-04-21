TCL представила флагманскую серию смарт-телевизоров TCL Q10K с Mini-LED

TCL в Китае представила флагманскую серию телевизоров Q10K с Mini-LED подсветкой экрана.

Серия Q10K доступна в четырех размерах: 65, 75, 85 и 98 дюймов. Он обладает разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц и системой зонального затемнения.

Q10K использует передовую подсветку Mini-LED с разным количеством зон затемнения в зависимости от размера экрана. Это позволяет точно контролировать яркость и темноту, достигая глубоких черных и ярких светлых оттенков. Максимальная яркость достигает 3800 нит.

Для решения распространенной проблемы с технологией Mini-LED, TCL разработала свою технологию глобального контроля гало. Она минимизирует мерцание или гало вокруг ярких объектов на экране, обеспечивая четкое и безупречное изображение.

Q10K оснащен широкоугольным экраном XDR HVA с низкой отражающей способностью, обеспечивающим больший угол обзора и снижение бликов по сравнению с традиционными экранами ADS, используемыми в некоторых Mini-LED телевизорах.

Он также включает чип улучшения изображения TCL TXR Mini LED, который совместно с главным процессором Linyao Chip M2 обеспечивает калибровку изображения на уровне пикселей.

Что касается воспроизведения цветов, Q10K отличается покрытием 98% цветовой гаммы DCI-P3 и технологией Quantum Dot Pro 2024 от TCL.

Телевизор оснащен мощной аудиосистемой Hi-Fi 2.1.2 с общей мощностью 90 Вт и поддержкой технологии Dolby Atmos.

На китайском рынке серия TCL Q10K предлагается по цене, 65-дюймовая версия оценивается в 6 499 юаней ($915) с 1 512 зонами затемнения, 75-дюймовая модель предлагается за 8 499 юаней ($1 196), эта модель получила 2 160 зон затемнения, а 85-дюймовая версия уже оснащена 2 304 зонами затемнения.

Ее в Китае можно приобрести за 10 999 юаней ($1 549). Самая большая модель серии с 98-дюймовым дисплее доступна за 19 999 юаней ($2 816), в ней производитель реализовал 2 592 зон затемнения.