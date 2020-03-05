TCL показала смартфоны с «растягивающимся» экраном

TCL показала новый концептуальный смартфон, у которого установлен гибкий экран.

Сейчас каждый производитель разрабатывает разные концептуальные смартфоны с гибким экраном.

TCL в их числе, но она пошла немного другим путем и создала устройство, которое раскладывается в бок.

Гибкий экран заезжает за левую часть смартфона, поэтому в сложенном состоянии аппарат выглядит как классический смартфон.

Но потянув за правую часть смартфона дисплей выдвинется и перед пользователем откроется экран диагональю почти восемь дюймов.

TCL пока только показала только макет, но в компании заверили, что у них есть рабочие концепты, но их пока она их не смогла доставить в США из-за проблем с коронавирусом.



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