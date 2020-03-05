TCL показала смартфоны с «растягивающимся» экраном

TCL показала смартфоны с «растягивающимся» экраном05.03.2020 22:59
TCL показала новый концептуальный смартфон, у которого установлен гибкий экран.
Сейчас каждый производитель разрабатывает разные концептуальные смартфоны с гибким экраном.
TCL в их числе, но она пошла немного другим путем и создала устройство, которое раскладывается в бок.
Гибкий экран заезжает за левую часть смартфона, поэтому в сложенном состоянии аппарат выглядит как классический смартфон.
Но потянув за правую часть смартфона дисплей выдвинется и перед пользователем откроется экран диагональю почти восемь дюймов.
TCL пока только показала только макет, но в компании заверили, что у них есть рабочие концепты, но их пока она их не смогла доставить в США из-за проблем с коронавирусом.
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