TCL начала массовое производство OLED-панелей с использованием струйной печати

Первым продуктом станет 21,6-дюймовая OLED-панель с разрешением 4K, предназначенная для медицинского мониторинга.

Ранее TCL CSoT планировала запустить производство OLED-дисплеев к концу 2024 года, и теперь это стало реальностью на их производственной линии 5.5-го поколения. Новые дисплеи будут называться OLED-дисплеями APEX, и компания намерена использовать этот бренд для всех своих экранов.

Первый серийный дисплей будет иметь яркость 350 нит и покрытие цветовой гаммы 99% DCI-P3, обеспечивая высокую точность цветопередачи. Он был представлен на выставке Displayweek 2024.

Хотя первоначально TCL собиралась производить OLED-панели для телевизоров, теперь они сосредоточатся на дисплеях меньшего размера для IT и специализированных рынков. Однако в начале производительность будет невысокой, так как новое оборудование было приобретено после банкротства компании JOLED.

CSoT также нацелилась на медицинские мониторы, что является распространённым применением для малосерийных OLED-дисплеев. Ранее подобные панели уже поставляли компании JOLED и Sony для медицинского использования.