TCL на CES 2024 представила телевизор TCL QM8 со 115-дюймовым QD-Mini LED экраном

Телевизоры являются главными новостями на CES 2024, и одним из самых больших телевизоров, представленных на этом году, является модель TCL QM891G с диагональю 115 дюймов и технологией mini-LED, которая обладает 20 000 зонами локального затемнения и способна достигать яркости до 5000 нит, как рассказали представители компании.

Помимо наличия подсветки mini-LED с 20 000 зонами локального затемнения, 115-дюймовый TCL QM891G оснащен панелью QLED с частотой обновления 120 Гц (144 Гц с поддержкой VRR) и антибликовым покрытием экрана.

Также этот телевизор оснащен тюнером ATSC 3.0 для поддержки передач Next-Gen TV и встроенной 6.2.2-канальной акустической системой Dolby Atmos с сабвуфером.

Хотя 115-дюймовый QM8 может привлекать внимание, он всего лишь один из множества телевизоров, которые TCL представила на выставке CES в этом году. Много подробностей о большой модели телевизора компания раскрывать не стала, в том числе не сообщается стоимость и дата старта продаж.

При этом более подробно представители компании рассказали о других моделях серии с технологией mini-LED и двух сериях с технологией QLED.

Стоит отметить, что все новые телевизоры являются моделями 4K, к тому же TCL даже не анонсировала на выставке ни одного телевизора с разрешением 8K.

Телевизоры серии QM8 будут доступны в размерах экрана от 75 до 98 дюймов. Эти модели имеют подсветку с до 5000 зонами локального затемнения и яркость до 5000 нит.

Они также оснащены панелью QLED с частотой обновления 120 Гц (144 Гц с поддержкой VRR) и антибликовым покрытием экрана. Среди других функций — поддержка HDR Dolby Vision IQ, тюнер ATSC 3.0 и встроенная акустическая система Dolby Atmos 2.1.2 канала.

Серия QM7 будет доступна в размерах экрана от 55 до 98 дюймов. Эти модели имеют подсветку до 1300 зон локального затемнения и яркость до 2000 нит. Среди других функций — панель QLED с частотой обновления 120 Гц (144 Гц с поддержкой VRR), поддержка HDR Dolby Vision IQ и встроенная акустическая система 2.1 канала.

Как и серия QM8, модели QM7 имеют дизайн «Full-view metal bezel-less» с регулируемой платформой (за исключением модели с диагональю 98 дюймов).

Телевизоры Q6-Pro будут доступны в размерах экрана от 55 до 85 дюймов и оснащены подсветкой с полным массивом локального затемнения, которая, по словам компании, является на 33% ярче, чем телевизоры серии QLED 2023 года.

Они также оснащены панелью с частотой обновления 120 Гц, пультом дистанционного управления с подсветкой и голосовым управлением, а также дизайном «Full-view metal bezel-less» с регулируемыми по ширине ножками.

Телевизоры Q6 от TCL будут доступны в размерах экрана от 43 до 98 дюймов и оснащены подсветкой LED, которая является на 28% ярче, чем в моделях прошлого года.

Они также имеют панель с частотой обновления 120 Гц (только модели с диагоналями 85 и 98 дюймов), дизайн «Full-view metal bezel-less» и обработку звука DTS Virtual:X.