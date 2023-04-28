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TCL CSOT первой в мире выпустила изогнутый монитор с диагональю 57,1 дюйма

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TCL CSOT в Шанхае на выставке AWE 2023 показала первый в мире изогнутый дисплей диагональю 57,1 дюйма.

Продемонстрированная публике новинка получила частоту обновления экрана 240 Гц, и как уверяет производитель с разрешением 8К.

Но фактически разрешение панели составляет 7840х2160 пикселей. Монитор также поддерживает технологии FreeSync и G-Sync.

О коммерческом варианте такого монитора пока ничего не сообщается, на выставке TCL CSOT показала свои возможности, а вот выход такой панели в продажу будет зависеть от проявленного публикой интереса.

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