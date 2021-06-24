TCL еще в начале года представила очки NxtWear G, которые являются дополнением для смартфонов или планшетов с USB Type-C.

Теперь устройство со следующего месяца поступит в продажу с Австралии по цене 680 долларов, а в дальнейшем его начнут предлагать и в других странах.

NxtWear G не позиционируются как VR- или AR-гарнитура, очки созданы для дублирования изображения со смартфона или планшета.

Для подключения используется порт USB Type-C с возможностью вывода изображения на внешние устройства.

В самих очках установлены Micro-OLED экраны с разрешением 1080p. По заявлению производителя, они создают эффект просмотра видео на 140-дюймовом экране.

Отмечается, что очки можно подключать не только к мобильной технике, но также компьютерам и ноутбукам.