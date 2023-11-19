ТАСС: в Туле разработали систему распознавания изображений для Android и Windows

Группа программистов из Университета Льва Толстого в Туле, под руководством доцента Артура Поколодного, работает над разработкой отечественного программного комплекса для распознавания изображений. Этот комплекс предназначен для замены иностранных аналогов и может быть готов к концу текущего года, сообщили в пресс-службе университета ТАСС.

Ученые в настоящее время адаптируют программу под платформу Android 7 и выше, ранее была разработана версия для Windows. Проект разрабатывается с нуля и не использует сторонние библиотеки. Ожидается, что программа будет высокопроизводительной и поможет снизить зависимость отечественных пользователей от зарубежных аналогов, которые могут быть недоступны.

Созданный программный комплекс может быть использован программистами для разработки инструментов дополненной и виртуальной реальности, а также для «оживления» двухмерных изображений в учебниках, книгах, путеводителях, журналах и для научных исследований окружающего мира.

Напомним, что в Туле была учреждена стипендия имени Коноплева по инициативе оружейников.