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ТАСС: в России создан спутниковый терминал «Сапфир» для широкополосного доступа в сеть Интернет

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Компания «Заслон» разработала отечественный спутниковый терминал под названием «Сапфир». Этот комплект оборудования обеспечит спутниковый интернет транспорту, который двигается по воде или земле.
Как удалось узнать ТАСС, доступ в интернет обеспечивается спутниковой связью в Ku-диапазоне, причем оборудование можно устанавливать на автомобили, поезда или корабли.

Работать интернет будет на всей территории России, включая Северный морской путь.

В зависимости от комплекта оборудования его вес может составлять от 40 до 70 кг. Связь со спутниками на геостационарной орбите обеспечивается за счет плоской антенной решетке.

Производитель заявляет, что связь будет работать даже в движении на скоростях до 300 км/ч. При этом пока не раскрывается, какую скорость передачи данных обеспечат отечественные терминалы.

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