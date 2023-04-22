ТАСС сообщил, что российский сервис 2ГИС вновь стал доступен в App Store

Приложение «2ГИС» вернулось в магазин приложений Apple, но пока оно доступно в старой версии, разработчики в ближайшее время обещают выпустить обновление.

Пресс-служба компании «ДубльГИС» сообщила, что приложение «2ГИС» снова доступно для скачивания в App Store.

Также было написано, что скоро для картографического сервиса выйдет обновление, но что в нем изменят пока неизвестно.

Напомним, в «2ГИС» осенью прошлого года пропало из App Store, ранее этим сервисом в РФ и ряде других стран пользовались около 55 млн человек, пишет ТАСС.