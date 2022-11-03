ТАСС: россияне начали получать письма с вирусами от имени госорганов

В России была проведена масштабная хакерская атака, в который киберпреступники себя выдавали за представительство госорганов.

Пользователь получал на электронную почту письмо, в котором предлагалось улучшить защиту от киберугроз, сообщила «Лаборатория Касперского».

Электронные письма распространялись от государственных ведомств или правоохранительных органов. Причем для рассылки использовали легитимные сервисы.

В письме была ссылка на скачивание специализированного ПО, которое якобы должно защитить от киберугроз.

Но после скачивания и установки программного обеспечения сразу устанавливался троян-шифратор, который получал доступ к данным пользователя и блокировал компьютер.

Для разблокировки устройства вымогатели требовали до 1,2 млн рублей.