ТАСС: «МегаФон» расширит линейку собственных кнопочных телефонов до 7 моделей

Компания «Мегафон» планирует расширить свою линейку кнопочных телефонов до семи моделей к концу текущего года. В 2024 году они намерены увеличить свою долю рынка до 35%. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

Все модели, как отметили в пресс-службе, оснащены цветным дисплеем, FM-радио, фонариком, плеером, диктофоном, будильником, калькулятором, слотами для microSD и двумя сим-картами, а также емкой батареей, способной держать заряд в течение нескольких дней. «Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания «Мегафона» Revo Charge», — добавили они.

Также в «Мегафоне» отметили, что к 2024 году планируется увеличить долю продаж кнопочных аппаратов до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.

В начале 2023 года «Мегафон» представил собственную торговую марку потребительской электроники Fontel. Первая модель, кнопочный телефон Fontel FP200, поступил в продажу в январе.

Эти телефоны, разработанные сотовым оператором, доступны в магазинах «М.Видео», «Ашан» и отделениях «Почты России».