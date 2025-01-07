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ТАСС: большинство россиян не планируют менять смартфоны в этом году

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Исследование компании Unisimka показало, что более 80% россиян в 2025 году не собираются менять свои смартфоны.

36% респондентов не планируют замену устройства, а 33% могут это сделать только в случае поломки старого телефона или если им подарят новый, пишет со ссылкой на исследование ТАСС.

Почти 60% пользователей продолжают использовать свои телефоны до возникновения проблем. 18% меняют смартфоны раз в два-три года, а 16% обновляют устройства раз в четыре-пять лет. Только 7% россиян обновляют телефон ежегодно.

На вопрос о предпочтениях в брендах, 22% респондентов хотели бы получить смартфоны Samsung в подарок, а iPhone и Xiaomi также пользуются популярностью. Опрос проводился в декабре 2024 года среди более 1000 человек в России.

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