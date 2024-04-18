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Take-Two Interactive Software сокращает сотрудников и закрывает проекты

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Take-Two Interactive Software объявила о планах сократить около 5% штата, что составит примерно 600 человек.

Компания также приняла решение отменить несколько проектов, над которыми работала. Названия этих проектов не раскрыты, но отмечается, что сокращение связано с целью снизить расходы. Take-Two Interactive надеется сэкономить более 165 миллионов долларов ежегодно.

Take-Two Interactive Software включает компании, такие как 2K, Private Division и Rockstar Games.
Rockstar Games в настоящее время занимается разработкой игры GTA 6, планируемой к выходу в 2025 году. Кроме того, недавно Take-Two приобрела компанию Gearbox Entertainment, известную серией игр Borderlands.

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