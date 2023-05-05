Тайваньцы построили процессорный завод в США и повысили цены на +30 процентов

TSMC инвестировала большую сумму в строительство завода в Аризоне по производству чипов, но как оказалось, выпускать в США продукцию стоит намного дороже чем в Тайване.

TSMC до 30% поднимает стоимость производства микросхем на заводе в Аризоне и Японии, и это связано с высокими затратами на строительство предприятий и большими эксплуатационными затратами.

TSMC на своих зарубежных заводах начнет выпуск продукции с 2024 года. Процессоры будут производится по технологическим процессам N4 и N5.

Сейчас ведутся переговоры с клиентами и уже обсуждаются цены, которые выше чем в Тайване. Микросхемы выпущенные в США будут стоить на 20%-30% дороже, а выпущенные в Японии обойдутся на 10%-15% дороже.