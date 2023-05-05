Главная » Новости

Тайваньцы построили процессорный завод в США и повысили цены на +30 процентов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

TSMC инвестировала большую сумму в строительство завода в Аризоне по производству чипов, но как оказалось, выпускать в США продукцию стоит намного дороже чем в Тайване.

TSMC до 30% поднимает стоимость производства микросхем на заводе в Аризоне и Японии, и это связано с высокими затратами на строительство предприятий и большими эксплуатационными затратами.

TSMC на своих зарубежных заводах начнет выпуск продукции с 2024 года. Процессоры будут производится по технологическим процессам N4 и N5.

Сейчас ведутся переговоры с клиентами и уже обсуждаются цены, которые выше чем в Тайване. Микросхемы выпущенные в США будут стоить на 20%-30% дороже, а выпущенные в Японии обойдутся на 10%-15% дороже.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.