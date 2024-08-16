Тайваньская Vecow представила компактные и модульные ПК TGS-1000 и TGS-1500

Тайваньская компания Vecow анонсировала две серии уникальных компактных компьютеров — TGS-1000 и TGS-1500.

Главной особенностью новинок является модульная конструкция, позволяющая объединять различные блоки в одну «башню», что обеспечивает высокую мощность и компактные размеры.

Обе модели оснащены процессорами Intel Core Ultra 7 165H или Intel Ultra 5 135H и могут иметь до 96 ГБ оперативной памяти.

TGS-1000 предлагает возможность комбинирования нескольких модулей, что позволяет добавлять скоростные сетевые интерфейсы, 4G-модемы и другие периферийные устройства, экономя место на рабочем столе.

В конфигурации TGS-1000 предусмотрены:

До двух слотов M.2 с PCIe 4.0 x4 (форм-фактор 2280 и 2242)

Порты USB Type-A и Type-C

HDMI 2.1 и DisplayPort

Модель TGS-1500, по сути, является усовершенствованной версией TGS-1000, предлагающей больше пространства для установки дискретной видеокарты серии NVIDIA RTX/Quadro или Intel Arc.

О стоимости и сроках выхода новинок на рынок компания обещает сообщить дополнительно.