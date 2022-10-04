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Таинственный телефон Sony с SoC Dimensity 8000 появился на Geekbench

Автор На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

Sony закончила выпуск всех своих смартфонов на 2022 год. Несмотря на это, из ниоткуда на Geekbench был замечен таинственный телефон Sony .

В списке указан не только чипсет устройства, но и объем оперативной памяти. В то же время он также раскрывает программное обеспечение.

На Geekbench появился неизвестный смартфон Sony с номером модели XQ-DS99 . Согласно списку, телефон будет работать на SoC MediaTek Dimensity 8000 .

Кроме того, в телефоне будет 12 ГБ оперативной памяти. Мы полагаем, что могут быть и другие варианты памяти. Наконец, он загрузит Android 12 .

К сожалению, это вся имеющаяся у нас информация об этом таинственном устройстве Sony. В любом случае, мы с нетерпением ждем возможности узнать больше об этом телефоне в ближайшие дни.

Судя по чипу, предстоящий Sony XQ-DS99 можно поставить между Xperia 5 IV и Xperia 10 IV . Проще говоря, это может быть смартфон среднего класса.

Поскольку Sony теперь использует числовые имена для своих смартфонов (кроме Ace), этот тоже может иметь то же самое. Если он будет частью новой серии, то, скорее всего, он будет называться иначе, чем 1, 5 и 10.

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