Tag Heuer сообщают о своих новых умных часах Wear OS за 2150 долларов

Запуск Tag Heuer запланирован на 15 июля, и производитель уже сообщал, что планирует представить часы в тематике Super Mario. Хотя до анонса еще день, подробности о часах уже появились в сети.

Новые часы на самом деле представляют собой умные часы с операционной системой Wear OS, посвященные Марио, или, лучше сказать, версию умных часов Tag Heuer Connected для Super Mario. Как сообщает Engadget, умные часы будут продаваться по цене 2150 долларов и будут выпущены ограниченным тиражом всего 2000 единиц.

Что касается дизайна, Tag Heuer Connected Super Mario Limited Edition будет иметь два ремешка — черный и красный ремешок, который представляет собой смесь кожи и каучука, и красный каучуковый ремешок с отверстиями. На тахиметре есть голова жабы Super Mario в положении «3 часа», трубка в положении «6 часов» и значок Super Star в положении «9 часов». На короне также есть логотип Mario «M».

Что касается программного обеспечения, есть несколько циферблатов Super Mario, а также анимация, ориентированная на Марио. Например, Марио приветствует вас утром и взбирается на флагшток, когда вы достигнете своей цели. Tag Heuer сообщает, что некоторые из этих программных дополнений могут быть доступны для других версий умных часов Connected в будущем.

Часы поступят в продажу 15 июля и будут доступны для покупки в тот же день в некоторых бутиках и на веб-сайте компании.

Источник — Astera.