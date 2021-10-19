Новые MacBook Pro предлагают на 10 часов больше времени автономной работы, чем предыдущее поколение

Новые компьютеры Apple MacBook Pro оснащены сверхэффективными чипами M1 Pro и «M1» Max, что означает повышение как производительности, так и эффективности. В новых машинах время автономной работы значительно увеличилось по сравнению с машинами Intel предыдущего поколения.

14-дюймовый MacBook Pro с чипом ‌M1‌ Pro / Max обеспечивает до 17 часов воспроизведения фильмов с приложением Apple TV и до 11 часов просмотра веб-страниц по беспроводной сети. Предыдущая модель Intel 2020 года предлагала 10 часов воспроизведения фильмов и 10 часов беспроводного просмотра веб-страниц.

Производительность M1‌ Pro / Max находится на одном уровне с производительностью M1‌, но не может сравниться с временем автономной работы беспроводной сети. Микросхема «M1» в MacBook Pro начального уровня и MacBook Air обеспечивает 20 часов воспроизведения фильмов и до 17 часов беспроводного просмотра веб-страниц.

16-дюймовый MacBook Pro имеет гораздо более впечатляющую производительность, чем модель Intel предыдущего поколения. Он предлагает до 21 часа воспроизведения фильмов и 14 часов просмотра веб-страниц по беспроводной сети. 16-дюймовая машина Intel обеспечивала 11 часов воспроизведения фильмов и 11 часов использования беспроводного Интернета.

По заявлению Apple, 14-дюймовый MacBook Pro оснащен литий-полимерным аккумулятором на 70 ватт-часов, а 16-дюймовая модель — 100-ваттным аккумулятором. В 16-дюймовом MacBook Pro используется адаптер питания мощностью 140 Вт, в то время как 14-дюймовая модель использует адаптер питания мощностью 67 Вт для 8-ядерной машины и адаптер питания 96 Вт для 10-ядерной машины. Обе модели могут заряжаться через Thunderbolt или MagSafe .

10-ядерные 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro также могут заряжаться от нуля до 50 процентов за 30 минут благодаря новой функции быстрой зарядки. 14-дюймовая модель может быстро заряжаться через Thunderbolt или «MagSafe», а 16-дюймовая модель требует подключения «MagSafe» для быстрой зарядки.