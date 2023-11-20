T3: поддержку ИИ добавят в дешевые смартфоны за счет мощных процессоров

Как сообщает издание T3, в 2024 году недорогие смартфоны получат встроенную поддержку искусственного интеллекта (ИИ). Ранее такая функция была доступна только в флагманских моделях, однако благодаря мощным процессорам новые технологии станут доступны и в более доступных устройствах.

Одним из примеров является процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, специально разработанный для субфлагманов и бюджетных смартфонов.

Этот чип имеет высокую частоту в 2,63 гигагерца и улучшенную графическую производительность на 50 процентов. Благодаря встроенному нейронному процессору, производительность ИИ увеличилась на 60 процентов по сравнению с предыдущим поколением.

Авторы статьи отмечают, что к концу года будет трудно найти смартфон на операционной системе Android, который не обладает впечатляющими возможностями ИИ.

Также отмечается, что первыми смартфонами с встроенной поддержкой новых технологий будут флагманские модели, включая чип Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.