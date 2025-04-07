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Т2 запустил VoWiFi в 4 регионах РФ: звонки по Wi-Fi уже доступны

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Оператор Т2 стал распространять технологию VoWiFi (звонки по Wi-Fi) в четырех регионах России.

С марта по апрель услуга стала доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Тамбовской области. В течение нескольких месяцев планируется внедрение VoWiFi во всех регионах, где работает оператор.

С начала марта в подключенных регионах было совершено более 6 миллионов звонков по Wi-Fi, из которых 3,5 миллиона пришлись на Москву за последние две недели. VoWiFi позволяет делать звонки через Wi-Fi, что особенно удобно в местах с плохим мобильным покрытием, например, в подвалах или на верхних этажах зданий.

При этом звонки по VoWiFi тарифицируются как обычные голосовые вызовы, то есть дополнительной платы не взимается.

Технический директор Т2 Алексей Дмитриев отметил, что запуск технологии стал логическим продолжением внедрения VoLTE в прошлом году, и компания ожидает скорого расширения VoWiFi на всю свою сеть.

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