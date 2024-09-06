Защита абонентов от мошенников: «Т-Мобайл» запустил новый сервис

Т-Мобайл запустил новый бесплатный сервис под названием «Временная блокировка», который поможет защитить абонентов от телефонных мошенников.

Этот сервис автоматически блокирует подозрительные звонки, выявленные оператором, и будет действовать не только для звонков, но и в мессенджерах.

После активации блокировки абоненты получат сообщение о её длительности, которая будет определяться с помощью искусственного интеллекта. Блокировка будет касаться только звонков с неизвестных номеров, а пользователи смогут продолжать делать исходящие звонки и принимать звонки с проверенных номеров.

Сервис «Временная блокировка» работает в связке с другой технологией Т-Мобайла, «Нейрощит», которая распознаёт мошеннические звонки и разрывает соединение. Если мошенник пытается дозвониться, клиент получит СМС с информацией о блокировке.

В последние годы мошенники стали активнее использовать разные номера и мессенджеры для атак. Новый сервис поможет дополнительно защитить клиентов от этих методов.

Как работает блокировка? Когда поступает мошеннический звонок, система «Нейрощит» разрывает соединение, после чего активируется блокировка.

Клиенты получают СМС с информацией о времени блокировки, а все звонки с неизвестных номеров перенаправляются на бесплатного телефонного секретаря. При этом звонки с известных номеров продолжат поступать, а исходящие звонки по телефону будут доступны в любое время.

Для подключения «Временной блокировки» достаточно иметь активированную услугу «Защита звонков». Отключить блокировку можно в чате поддержки.

Генеральный директор Т-Мобайла Виталий Бриедис отметил, что мошенники используют множество схем и часто атакуют клиентов сразу с нескольких номеров. Новый сервис поможет клиентам оставаться на связи и защищать их от мошеннических действий.