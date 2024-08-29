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Т-Банк запустил собственный сервис Unidraw — бесплатный аналог Miro

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Т-банк анонсировал запуск своей интерактивной онлайн-доски Unidraw, аналогичной платформе Miro. Сервис будет доступен в beta-версии всем пользователям бесплатно.

Т-Банк запустил собственный сервис Unidraw - бесплатный аналог Miro

Unidraw позволяет разрабатывать стратегии, планировать рабочую неделю, вести конспекты встреч и работать в команде удаленно. Ранее он использовался только сотрудниками Т-банка, но теперь доступен для всех.

В компании отметили, что Unidraw предлагает расширенный список функций по сравнению с аналогами, обеспечивая универсальность для различных отделов.

Т-Банк запустил собственный сервис Unidraw - бесплатный аналог Miro

Директор по информационным технологиям Т-банка, Вячеслав Цыганов, сообщил, что продукт был создан в 2022 году после закрытия российского филиала Miro. В первый месяц использования без официального анонса более 250 сотрудников начали работать с Unidraw.

Сейчас сервис ежемесячно посещают более 15 тыс. уникальных пользователей, а общее число зарегистрированных составляет 30 тыс. с постоянным ростом.

Источник: Т-банк. 

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