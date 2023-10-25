Съёмный дисковод для новой PS5 будет требовать подключения к сети

Sony объявила о скором выпуске уменьшенной версии PlayStation 5, которая получит название Slim. Одной из основных особенностей консоли будет наличие съемного дисковода, который будет продаваться отдельно по цене $80.

В Интернете уже появились фотографии бандл-версии новой PS5 с предстоящей игрой Call of Duty: Modern Warfare 3. Оказалось, что при первом подключении съемного дисковода к консоли необходимо быть подключенным к Интернету, иначе устройство может работать некорректно или вообще не работать.

Игроки отметили, что такое решение может привести к проблемам в будущем, когда Sony прекратит поддержку серверов для проверки дисковода. Кроме того, если возникнет какая-либо сетевая ошибка, геймеры не смогут подключить дисковод к PS5. Поэтому компания должна придумать альтернативу для случаев непредвиденных обстоятельств.

Уменьшенная версия PS5 будет доступна для покупки в США и Японии с 10 ноября, а в остальные страны она поступит немного позже.