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Synchron научила пациента управлять Apple Vision Pro при помощи силы мысли

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Ученым впервые удалось подключить очки виртуальной реальности Apple к мозгу человека.

Synchron научила пациента управлять Apple Vision Pro при помощи силы мысли

Эксперимент провела американская компания Synchron. Они использовали нейрочип, который был имплантирован 64-летнему пациенту Марку. Он страдает боковым амиотрофическим склерозом и не может двигать конечностями.

Чип Synchron улавливает сигналы мозга и передает их на Apple Vision Pro. Теперь Марк может управлять интерфейсом гарнитур только силой мысли и взглядом.

Ему стали доступны просмотр видео, общение и игры. Гендиректор компании назвал это первым шагом к коммерческому предложению таких имплантатов.

В дальнейшем они планируют провести больше исследований и получить одобрение регуляторов для всеобщего использования технологии. Ученые надеются, что она улучшит жизнь людей с травмами и заболеваниями.

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