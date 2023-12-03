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Сын руководителя Rockstar North слил геймплей Grand Theft Auto VI

Автор На чтение 2 мин Просмотров 26 Опубликовано

Информация об утечке видео с кадрами неанонсированной игры Grand Theft Auto VI (GTA VI) вызвала широкий резонанс в сети. Предполагается, что сын одного из руководителей студии Rockstar North, ответственной за разработку игры, является источником утечки. Сообщение об этом появилось на форуме ResetEra.

Утечка представлена в виде 13-секундного вертикального видео, снятого на смартфон. Видео не содержит сюжетных или геймплейных кадров, а показывает только краткое пролетание камеры над городом.

В прошлом уже появлялись утечки кадров из ранней версии игры осенью 2022 года, опубликованные хакерами. Энтузиасты сравнили объекты в виртуальном городе из утечек и пришли к выводу, что новое видео также относится к GTA VI. Подтверждением подлинности утечки служит и то, что Rockstar North начала удалять перезаливы короткого видео со своих социальных сетей.

По одной из версий, видео с геймплеем из GTA VI опубликовал сын арт-директора Rockstar North, Аарона Гарбута. Однако сам автор публикации отрицает свое участие в утечке и утверждает, что он всего лишь друг сына разработчика.

Официальная премьера дебютного трейлера GTA VI запланирована на 5 декабря 2023 года в 17:00 по московскому времени.

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