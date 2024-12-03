Свитеры-антенны ведут к революции в носимых технологиях — ученые

Исследователи предполагают, что такие антенны могут быть использованы для создания одежды со встроенной связью, что будет полезно для экспедиций и научных исследований.

Разработка антенн — это только начало, и в будущем планируется интеграция более сложных элементов, таких как датчики и модули управления.

Инженеры Колумбийского университета представили новую технологию создания антенн, которые можно встраивать в текстиль, включая свитеры. Эти свитеры-антенны будут полезны спасателям, путешественникам и ученым в удалённых местах, так как позволяют избежать необходимости носить с собой дополнительные устройства.

Для создания таких антенн используется техника float-jacquard, которая сочетает различные типы нитей. Металлические нити обеспечивают проводимость, а диэлектрические — изоляцию, что позволяет создавать сложные узоры, необходимые для работы антенн. Производство ведётся на стандартных вязальных машинах, что делает технологию доступной для массового производства.

На создание одного квадратного метра текстильной метаповерхности уходит всего 45 минут. Готовые изделия легкие, гибкие и выдерживают множественные стирки, что делает их удобными в повседневной жизни.

Прототипы антенн успешно работают как приёмники и передатчики сигналов, показывая эффективность связи на больших расстояниях.

В будущем учёные планируют исследовать новые методы вязания, чтобы интегрировать в ткань не только антенны, но и электронные схемы и механические элементы.

Это позволит создавать многофункциональные материалы для спутниковой связи и других высокотехнологичных задач.

Текстильные антенны оказались устойчивыми к внешним воздействиям и сохраняют свои свойства даже после многократного использования.