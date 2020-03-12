Свежий график обновлений до Android 10 для смартфонов Nokia

HMD Global одна из немногих компаний, которые обновляет практически все свои смартфоны до новой версии операционной системы.

Вчера владелец бренда Nokia опубликовал новый график обновления смартфонов Nokia, и стоит отметить, что это скорректированный график.

Так, разработчики HMD Global скоро начнут распространять ОС Android 10 для смартфонов Nokia 2.3, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 3.1 Plus и Nokia 8 Sirocco.

В следующем квартале обновление доберется до моделей Nokia 5.1 Plus и Nokia 1 Plus, а также Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 и Nokia 1.

Стоит обратить внимание, что HMD Global обновит до актуальной версии Android и самый младший в линейке смартфон — Nokia 1.