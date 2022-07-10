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Свежее тестирование показало, что система Windows 11 уступает Ubuntu в быстродействии

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Windows 11 показала не самые лучшие результаты в синтетических тестах и ряде задач в сравнении со сборками Ubuntu.
Для тестирования выбрали конфигурацию Intel Core i9-12900K, материнскую плату Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi и 32 ГБ DDR5-6000.

В качестве видеокарты выступила Radeon RX 6800 XT, а накопитель в систему установили WD Black SN850 объемом 500 ГБ.

Для тестирования выбрали Windows 11, Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 22.04 LTS с ядром Linux 5.18 и Intel Clear Linux.

На операционных системах провели сотни тестов, среди которых были перекодирование видео и аудио, рендеринг графики и ряд других ресурсоёмких задач.

В ходе тестов лидером оказалась Clear Linux, на втором месте Ubuntu 22.04 LTS, а замкнула «тройку» Windows 11.

Свежее тестирование показало, что система Windows 11 уступает Ubuntu в быстродействии Свежее тестирование показало, что система Windows 11 уступает Ubuntu в быстродействии

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