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Свежее обновление прошивки для принтеров HP полностью заблокирует неоригинальные картриджи

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HP выпустила новую прошивку для принтеров, которая приводит к блокировке устройства.

Новая прошивка для принтеров приводит к полной блокировке устройства, но только если в нем находятся неоригинальные картриджи. Пока с такой проблемой столкнулись пользователи моделей OfficeJet 7740, OfficeJet Pro 6970 и OfficeJet 6978.

Также была замечена блокировка устройств, которые уже сняты с производства. Как удалось узнать энтузиастам, блокировка происходит после проверки так называемого чипа динамической безопасности в картриджах, в неоригинальных картриджах чип отсутствует или используется неоригинальный.

Такая система начала использоваться с 2016 года. Тогда против компании по всему миру были поданы коллективные судебные иски, из-за чего компания в США, Австралии и Италии выплатила своим клиентам компенсации на несколько миллионов долларов.

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