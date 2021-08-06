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Свежая версия ОС Windows 11 принесла компактное меню и виджет «Семья»

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Microsoft недавно выпустила новую сборку Windows 11 Insider Preview, и она уже доступна для участников раннего тестирования.

Бета-версия Windows 11 под номером 22000.120 (KB5005188) пока не получила обещанной поддержки приложений, написанных для Android-устройств, при этом в ОС добавили ряд значимых функций.

Среди них виджет «Семья», через который можно увидеть последние действия семейной группы Microsoft.

Свежая версия ОС Windows 11 принесла компактное меню и виджет «Семья»

Также в «Проводнике» появилось компактное контекстное меню, вызываемое правой кнопкой мыши.

Помимо этого, в системе улучшили внешний вид кнопок в окнах предварительного просмотра задач и начали изменять значки в чате на панели задач.

Это самый значимый список изменений, и ожидается, что другие функции появятся с выходом новых сборок.

Напомним, финальная версия Windows 11 появится осенью, предположительно в ноябре.

Windows 11
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