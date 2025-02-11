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Суперкомпьютер «Эль Капитан» стал третьим в мире с производительностью 2,746 экзафлопс

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В Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в Калифорнии запустили суперкомпьютер «Эль Капитан», который обладает пиковой производительностью 2,746 экзафлопс, что делает его третьим по скорости в мире.

Суперкомпьютер «Эль Капитан» стал третьим в мире с производительностью 2,746 экзафлопс

Устройство обошлось в 600 миллионов долларов и будет использоваться для выполнения конфиденциальных задач, включая обеспечение безопасности ядерных запасов США.

Суперкомпьютер начал функционировать в прошлом году с результатом 1,742 эксафлопс в тесте Linpack, который оценивает производительность вычислительных систем.

«Эль Капитан» будет заниматься исследованиями в области национальной безопасности, физики высоких энергий и разработки новых материалов.

На данный момент самым быстрым суперкомпьютером остается Frontier в Национальной лаборатории Ок-Ридж с производительностью 2,056 экзафлопс.

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