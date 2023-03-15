Supercell ограничила доступ к игре Clash of Clans пользователям из России

Игроки из России и Беларуси столкнулись с проблемами с доступом к популярной мобильной игре Clash of Clans.

При попытке запустить игру пользователи получают уведомления «Не удалось войти.

Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход». При этом при использовании VPN игра запускается без проблем, то есть блокировку осуществили по IP-адресам.

Пока ограничен доступ только к Clash of Clans, но некоторые специалисты полагают, что подобное произойдет и с другими играми Supercell, а именно Clash Royale и Brawl Stars.

Между тем появились сообщения, что при использовании VPN можно потерять доступ к игре полностью.

Приложения VPN, используемые для подмены IP-адреса, рассматриваются в игре Clash of Clans как попытка взлома.