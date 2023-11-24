Super Roader: Samsung Galaxy S24 Ultra получит плоский экран и старый дизайн

Бывший сотрудник мобильного подразделения Samsung и известный инсайдер YouTube-канала под ником Super Roader опубликовал качественные рендеры предполагаемого флагмана компании — Galaxy S24 Ultra. Предварительные данные указывают на то, что премьера линейки Galaxy S24 запланирована на 17 января 2024 года. Версия Ultra будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 3, а остальные модели серии, в зависимости от региона, получат Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400. Кроме того, смартфоны Galaxy S24 должны стать первыми моделями, поставляемыми с предустановленным интерфейсом One UI 6.1.

Эта информация основана на предварительных данных и рендерах, поэтому важно учесть, что окончательный продукт может немного отличаться от представленных изображений. Однако, учитывая репутацию и предыдущие достижения инсайдера Super Roader, его рендеры и информация могут быть достоверными и интересными для поклонников Samsung.